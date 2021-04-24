РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. Жители подмосковного Подольска сдали 90 л крови, 8 л плазмы и тромбоциты в рамках акции «Подари жизнь» с 18 по 24 апреля, сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».



В субботу состоялась финальная сдача крови в рамках акции «Подари жизнь», организованной волонтерским движением «ДоброМир - Принесем добро в мир!» совместно с ГБУЗ МО «ПСПК» при поддержке Подольской федерации волейбола.

24 апреля сдали кровь 30 доноров и заготовили 13,5 л крови разных групп. Акцию «Подари жизнь» приурочили к Национальному дню донора и «Донорской субботе». Всего в ходе с 19 по 24 апреля акции 214 горожан не остались равнодушными и пожертвовали кровь. В итоге заготовили 90 л донорской крови, а так же 8 л плазмы и один житель сдал тромбоциты.

Организаторы поблагодарили всех, кто не остался в стороне и нашел время, чтобы сдать кровь.