РИАМО - 24 апр. Летнюю навигацию впервые открыли на Северном речном вокзале в Москве, там снова работают шлюзы, а к причалам скоро начнут подходить теплоходы из других городов, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«В этом году к Северному речному вокзалу подойдут 60 круизных теплоходов — они объединяют Москву речными туристическими маршрутами с 38 городами России. Среди теплоходов: «Родная Русь», «Григорий Пирогов», «Андрей Рублев», «Ленин», «Мустай Карим» и многие другие», - сказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что первый теплоход отправится в путешествие с причала Северного вокзала уже 28 апреля.

После реконструкции Северный речной вокзал стал местом отдыха с парком, кафе и детской зоной. На сегодня полностью восстановлено здание и обустроена территорию.

«Наша задача — сделать речные прогулки еще удобнее и популярнее, а время, проведенное на Северном речном вокзале, интереснее и насыщеннее», - добавил Ликсутов.

Речной автобус VS метро: когда в Москве появится регулярный водный транспорт>>