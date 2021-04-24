РИАМО - 24 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский поздравил ветеринарных работников с профессиональным праздником - международным Днем ветеринарного врача, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства.

«Вам доверяют жизнь и здоровье любимых животных и вы готовы оказать помощь в любое время суток. Вы всегда стоите на страже качества и безопасности продуктов животного происхождения. Эта работа очень важна и необходима. Большая благодарность вам за нелегкий труд», - сказал Воскресенский.

Он пожелал ветврачам успехов на работе, терпения, здоровья, безграничной отдачи и профессионализма.

В последнюю субботу апреля во многих странах мира отмечается Международный день ветеринарного врача. Он был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году.