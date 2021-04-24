РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Врачи первой горбольницы подмосковного Красногорска спасли 13-летнего пациента от ампутации яичка, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

В Красногорскую ГБ №1 поступил 13-летний мальчик с сильными болями внизу живота. Родители решили, что это аппендицит и привезли ребенка в больницу. При осмотре врачи исключили эту патологию и диагностировали у мальчика перекрут​ яичка.

Симптоматика аппендицита и перекрута яичка схожа, говорят врачи. Остро возникшая боль в правой подвздошной области и в мошонке характеризуют проблемы с​ правым яичком. Его и путают​ с аппендицитом. Если же перекрутилось левое яичко, то это кратковременная боль в области мошонки и жидкий стул.

«Для нормального функционирования организма необходимо постоянное кровоснабжение. В яички кровь поступает по семенным канатикам. Когда семенной канатик скручивается - происходит перекрут яичка, - нарушается кровоток и возможен некроз тканей​ с последующей орхиэктомией - удаления яичка. Чем быстрее пациент будет доставлен в больницу, тем выше вероятность того, что удастся раскрутить и сохранить яичко», - пояснил заведующий отделением детской хирургии Красногорской горбольницы №1 Анатолий Пуковский.

Мальчику оперативно была проведена операция по устранению перекрута. Врачам удалось сохранить яичко. Пациенту проведена блокада семенного канатика и фиксация яичка, чтобы исключить рецидив. Спустя месяц мальчику предстоит операция по фиксации противоположного яичка, так как статистика гласит, что вероятность перекрута второго очень высока.