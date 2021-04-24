РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В микрорайоне Кузнечики провели субботник, несмотря на дождь, и высадили деревья на улице Генерала Смирнова, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

24 апреля микрорайон Кузнечики принял активное участие в акции президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта в микрорайоне провели субботник по уборке и благоустройству общественных территорий.

Несмотря на ненастную погоду, в субботнике приняли участие около 200 человек (без учета тех, кто трудился вместе с управляющими компаниями на придомовых территориях), привлекли две единицы техники. Участников обеспечили мешками для мусора и перчатками, лопатами и граблями.

В ходе субботника убрали мусор на бульваре 65-летия Победы, пустыре перед детским садом №45 «Колосок» на Площади защитников Отечества, 7, а также высадили деревья на улице Генерала Смирнова.

В мероприятии приняли участие активные жители микрорайона, персонал образовательных учреждений, сотрудники администрации, депутаты горсовета Евгений Исаев, Максим Круглов и Инна Горкавая, члены Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики». Организационные вопросы обеспечивали сотрудники территориального управления в микрорайоне «Кузнечики» администрации округа, МБУ «Подольский комбинат благоустройства», МУП «Подольский комбинат питания».