РИАМО - 24 апр. На северо-востоке Москвы в субботу установили указатель «Дорога в Лавру», там проходит маршрут из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Всего с 2021 по 2022 годы на территории северо-восточного округа и ГАУ «Парк Яуза» будут установлены 118 городских опор в зонах прохода паломнического маршрута «Дорога в Лавру».

«По «Парку Яуза» пролегает часть большого духовного, экологического, туристического маршрута из Москвы в Свято-Троицкую Сергиеву лавру - «Дорога в Лавру». Эта пешеходная тропа проходит по древнему пути, проложенному Сергием Радонежским. В обитель на исповедь неоднократно ходил Дмитрий Донской, монастырь посещали царствующие семьи и многочисленные богомольцы, они шли за советом, прощением и благословением, совершали этот путь пешком как подвиг», - сказал Шапошников.

Он добавил, что современные паломники отправляются от стен Московского Кремля и следуют до Троице-Сергиевой лавры по красивейшим историческим, природным и религиозным местам Москвы и Московской области: через село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Пешеходный маршрут длиной в 120 километров занимает около четырех-пяти дней.

«Сегодня вместе с архиепископом Егорьевским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Матфеем мы устанавливаем первую веху на паломническом пути в Троице-Сергиеву Лавру. Специальные указатели будут служить ориентиром и поддержкой для тех, кто совершает благой путь, кому предстоит испытание трудной дорогой», - пояснил он.