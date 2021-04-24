РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. В подмосковной Балашихе разыскивают 14-летнего мальчика, который 20 апреля вышел из дома и пропал, сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Пропал Максим Саплинов, 14 лет, городской округ Балашиха. 20 апреля вышел из дома и не вернулся.

Рост мальчика 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, черную кофту с белой надписью, синие джинсы и синие кроссовки.

С собой был пакет.

Волонтеры поискового отряда просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.