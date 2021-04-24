РИАМО - 24 апр. Полицейские Северо-Восточного округа Москвы обнаружили пропавшего ребенка и вернули его родителям, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД России.

Ранее в территориальный отдел полиции с заявлением обратилась москвичка, она сообщила о пропаже ее восьмилетнего сына.

По словам женщины, она ушла в магазин, а сын остался ждать на улице. Когда мать вернулась, ребенка уже не было. Своими силами родители пытались найти ребенка в течение четырех часов.

После этого они обратились в полицию. Сотрудники ППС направились на место пропажи и уже через 15 минут на одной из детских площадок нашли ребенка.

Оказалось, что мальчик ушел со знакомыми ребятами, увлекся игрой и не заметил, как пролетело время.

Мама мальчика выразила искреннюю благодарность полицейским за оперативность и проделанную работу.