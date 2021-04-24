РИАМО - 24 апр. В Москве к ежедневному дежурству приступил коммунальный флот, который отвечает за чистоту водной глади акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В состав флота входят буксирные теплоходы, катера, мусоросборщики, плавучие краны и другие суда. Они очищают акваторию от мусора, удаляют песчаные наносы в устьях рек и на водовыпусках водосточных коллекторов, а также очищают дно от иловых отложений.

В субботу три судна ГУП «Мосводосток» – буксир «Норд», мусоросборщик «МС-3», нефтесборщик «Сетунь» – приняли участие в параде водного транспорта в честь открытия речной навигации.

Ранее все суда прошли техническую проверку. Суда покрасили, а при необходимости поменяли обшивку. Также были заменены трубопроводы топливных систем, отремонтировали подруливающие устройства.