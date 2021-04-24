РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 апр. В городском округе Щелково прошел общеобластной субботник, участие в нем приняли более 4 тысяч жителей, основными площадками стал городской парк культуры и отдыха, а также территория возле прудов в микрорайоне Щелково-7, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

К уборке территории в микрорайоне Щелково-7 присоединились депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и депутат Совета депутатов городского округа Щелково Павел Жуков.

«Несмотря на плохую погоду к субботнику присоединилось много жителей. Приятно видеть, что жителям Щелкова небезразличны такие мероприятия», - сказал Владимир Шапкин.

Для участников субботника было подготовлено горячее питание - чай и каша из полевой кухни.

Всего в общеобластном субботнике в регионе приняло участие более 250 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки.