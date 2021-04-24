РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. В подмосковных Люберцах в общеобластном субботнике на Малаховском озере участвовало около 100 человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Погода дождливая, конечно, мы готовились, многие собирались выйти, но передумали. Пришли самые отчаянные и энтузиасты. Хочу поблагодарить их за это. Сегодня у нас основная задача - это посадка деревьев. Хотя мы планировали наведение в целом порядка: покраску ограждений и посадку деревьев», - сказал Ружицкий.

Всего в общеобластном субботнике в регионе приняло участие более 250 тысяч человек.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки.