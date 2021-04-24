РИАМО - 24 апр. Более 1200 мытищинцев вышли на общеобластной субботник, который в этом году проходил под девизом «Весна – время перемен». Всего в порядок привели 7 участков в центральной части города, Пироговском и Марфине, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Основная площадка была организована в Мытищинском лесопарке. Вместе с неравнодушными жителями присоединился к весенней традиции и глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Он отметил, что несмотря на погоду, в Мытищинский лесопарк и на другие участки на удивление пришло много народу. Сегодня их обеспечили не только перчатками, мешками для собранного мусора и инвентарем, но и брендированными кепками и дождевиками. После хорошо проведенной работы участники события смогли согреться солдатской кашей и горячим сладким чаем.

«Пользуясь случаем, мы организовали в Мытищинском лесопарке работу передвижного пункта вакцинации. Вакцинация – это вопрос нашей общей безопасности. И чем более доступной мы ее сделаем, тем больший процент вакцинации получим», - сказал Азаров.

В областном субботнике на площадке лесопарка принял участие коллектив Мытищинской городской прокуратуры во главе с городским прокурором Андреем Гвоздевым.

«Это традиция, которая идет из детства. Очень приятно, что у нас с коллективом есть возможность помочь нашему округу стать чище, пообщаться с жителями, посадить в лесопарке деревья», - сказал Гвоздев.

Всего в субботнике участвовало более 50 организаций округа, убрано и благоустроено 34 двора, 44 детские игровые площадки, 7 зон отдыха, а также воинские захоронения, мемориалы и памятники, высажено более 100 деревьев и кустарников.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов.