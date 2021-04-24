РИАМО - 24 апр. Утром в Московской области стартовал общеобластной субботник, по состоянию на 13:00 в 61 округе региона в мероприятии уже приняли участие 252,6 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
В рамках субботника приводят в порядок объекты памяти Великой Отечественной войны, парки и общественные территории, улицы и дороги, дворы, объекты социальной инфраструктуры, торговли.
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех муниципалитетах организованы 787 пунктов выдачи инвентаря, где желающим поучаствовать в субботнике выдают грабли, лопаты, метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора.
В парках и других общественных пространствах не только убирают мусор, но высаживают деревья и кустарники.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки.
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