РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Движение автомобилей временно ограничат на Пенягинском шоссе в подмосковном Красногорске в воскресенье, 25 апреля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В связи с массовым пребыванием людей в районе Пенягинского кладбища в праздничные и поминальные дни движение автотранспорта по шоссе временно перекроют.

На Пенягинском шоссе с 7:00 до 16:00 движение будет ограничено 25 апреля (Вербное воскресенье), 2 мая (Пасха), 9 мая.

Автобусы, осуществляющие регулярные перевозки, будут работать в обычном режиме.

В Вербное воскресенье во всех храмах Русской православной церкви будут раздавать верующим распустившиеся вербные ветки и совершать их освящение. В России вербы заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима.