РИАМО - 24 апр. Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google с требованием в кратчайшие сроки снять все ограничения с российского канала RT на видеохостинге YouTube, сообщает Газета.ru.

Также ведомство потребовало от IT-корпорации объяснений причин введения ограничений.

Ранее YouTube заблокировал ряд материалов RT, а также ограничил возможность публикации видео и проведения прямых трансляций.

В Google такое решение объяснили «распространением недостоверных сведений о Covid-19 и его последствиях».

В Роскомнадзоре также заявили, что на Google в случае отказа снимать ограничения могут наложить штраф в размере до 1 млн рублей.