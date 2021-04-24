РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Четыре фонтана запустили в парках подмосковного Красногорска, сообщается на официальной странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

По всей Московской области начали свою работу фонтаны. Четыре фонтана парков Красногорска также открыли свой сезон. Полюбоваться на них можно в ПКиО «Ивановские пруды», детском городке «Сказочный» и парке «Опалиховский пруд».

Также округ присоединился к общеобластному субботнику. Одной из точек весенней уборки стал городской парк.

В прошлом году запуск фонтанов в Подмосковье состоялся 1 июня. Сезон завершился 1 октября, на зиму фонтаны законсервировали.