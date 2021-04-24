РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. В Красногорске более 80 человек приняли участие в плоггинг-забеге в рамках субботника, сообщила руководитель региональных проектов АНО «Новый город» Анастасия Муринец.

«В плоггинге приняли участие 11 команд, в каждой от 2 до 7 человек. Всего 82 участника», - сообщила Муринец.

Она добавила, что организаторами акции является АНО «Новый город». Проект реализуется с 2018 года, она была удостоена премии губернатора Московской области.

По словам вдохновители мероприятия, участники акции раздельно собирают мусор и параллельно выполняют задания.

Партнером акции выступил молодежный центр, организация предоставила сувениры и дипломы для участников плоггинга.