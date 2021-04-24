РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 апр. Министр культуры Московской области Елена Харламова, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров вместе с жителями округа поучаствовали в общеобластном субботнике в Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный, в ходе мероприятия было высажено порядка 15 сосен, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Пестовский парк стал центральной площадкой проведения общеобластного субботника в Балашихе. На мероприятии также присутствовали представители администрации, депутатского корпуса, предприятий округа, общественных организаций, волонтеры. По словам Юрова, почти весь апрель, май посвящены приведению города в порядок после осенне-зимнего периода, но сегодня из-за дождя в Пестовском парке пришлось сократить основные зоны уборки территории, однако в ходе мероприятия вместе с жителями они высадили деревья, а также оценили ход работ по третьему этапу благоустройства парка.

«Хочу поблагодарить за дружбу, мужество и смелость всех тех, кто пришел сегодня на субботник в Пестовский парк не испугавшись дождливой погоды. Я думаю, это и есть настоящий патриотизм-любовь к своему парку, культуре, соседям. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, как правило, потом в памяти остаются эти мгновения», - сказала Харламова.

Вместе с Брынцаловым, Юровым и жителями округа Харламова высадила саженцы деревьев. Всего в ходе мероприятия было высажено порядка 15 сосен. Для участников субботника работала полевая кухня, выступали творческие коллективы округа.

«Я думаю, что хороший большой праздник мы еще сделаем в Пестовском парке, но на майские праздники. Благодарю всех, кто сегодня пришел несмотря ни на что и желаю всем хорошего настроения на эти выходные несмотря на погоду», - отметил Юров.

По словам Брынцалова, сегодняшняя погода еще раз дает всем понять, что мы ставим последнюю точку, провожая зиму, а дождь смывает всю оставшуюся грязь и пыль, давая возможность распуститься деревьям.

«Самое главное, что собрались самые неравнодушные жители, - все, кто хочет, чтобы наш город был чистым, красивым, ухоженным. В 2020 году мы не смогли собраться из-за пандемии, а сегодня, несмотря на непогоду, собрались и согрелись благодаря труду, сделав все для того, чтобы наш город был лучшим в регионе», - подчеркнул Брынцалов.

В Пестовском парке к концу лета завершат третий этап благоустройства, в ходе которого оборудуют лыжероллерную трассу протяженностью 1,5 км, сделают прогулочную зону, скейт-парк, проведут освещение, высадят деревья.