РИАМО - 24 апр. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов принял участие в общеобластном субботнике на территории Пестовского парка в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба областного парламента.

Вместе с главой городского округа Сергеем Юровым и министром культуры Московской области Еленой Харламовой участники субботника убрали территорию, а также высадили деревья.

«Облик Балашихи, ее парков и скверов, улиц и дворов зависит от усилий каждого из нас. Тысячи партийцев сегодня вышли на субботник, став его инициаторами и непосредственными участниками. Среди нас — депутатский корпус, члены первичных отделений, активисты волонтерского центра, молодогвардейцы, а также участники предварительного голосования «Единой России», — сказал Брынцалов.

По его словам, субботник — это не просто уборка территории, но и акция, которая объединяет единомышленников, неравнодушных к облику своего родного города.

Общеобластной субботник проходит в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева во всех муниципалитетах организованы 787 пунктов выдачи инвентаря. Каждому желающему выдают грабли, лопаты, метлы, перчатки, тачки и мешки для мусора.