РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Председатель Совета директоров группы компаний «Садовое кольцо» из подмосковного Красногорска Сергей Колунов примет участие в праймериз партии «Единая Россия», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Колунов подал заявление в Московский областной региональный оргкомитет «Единой России» для участия в предварительном голосовании кандидатов в Госдуму.

По словам предпринимателя, многолетний опыт руководства одной из ведущих строительных компаний России он хочет использовать на благо жителей.

В Красногорске Группа компаний «Садовое кольцо» занималась строительством домов на улицах Павшинская и Молодежная, ЖК «Тетрис», бизнес-центры «Старый замок» и «Красногорск-плаза», а также один из лучших детских садов Подмосковья «Сад-Град».

Сам Сергей Колунов также проживает в Красногорске.