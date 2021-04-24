РИАМО - 24 апр. Столичный строительный сектор заинтересован в притоке рабочей силы, при этом темпы строительства, несмотря на нехватку ряда специалистов, остаются высокими. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, из-за пандемии, закрытия границ и оттока рабочих в отрасли действительно возник дефицит кадров.

«Сейчас частично он восполнен жителями Москвы и Подмосковья, но проблема с рабочими руками остается. Отмечу, что, несмотря на все сложности, темпы строительства остаются высокими и продолжают расти», — заявил Бочкарев.

Помимо непосредственно рабочих мест на стройплощадках, столица также формирует стабильный спрос на оборудование и материалы, которые производятся в российских регионах.

«Только на объекты строительства московского метро свою продукцию поставляют порядка 50 компаний со всей страны. Таким образом, столичная градостроительная программа поддерживает экономику и создает рабочие места не только в Москве, но и по всей России, сохраняя трудовую занятость и стимулируя там экономический рост», — добавил заммэра.

По его словам, на сегодня все заинтересованы в том, чтобы строительная сфера, фактически выступающая локомотивом экономики, продолжала развиваться.

В минувшем году Москва установила рекорд по вводу недвижимости: почти 11 млн кв. м, в том числе почти 5 млн кв. м жилья. Всего же за 10 лет на территории российской столицы построили почти 90 млн кв. м недвижимости, более 36 млн «квадратов» — жилье.