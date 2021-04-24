РИАМО - 24 апр. Строительство участка Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе завершено на 60%, специалисты активно продолжают работы по возведению объектов, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«На одном из последних участков Северо-Восточной хорды — от Ярославского до Дмитровского шоссе — активно ведется строительство искусственных сооружений: идет бурение свай фундаментов и возведение стоек опор эстакад, монтаж металлоконструкций пролетных строений, в том числе методом надвижки пролетов. В целом готовность участка мы оцениваем в 60%», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Одним из ключевых сооружений данного участка станет развязка на пересечении СВХ и Проспекта мира. Там строительство завершено уже на 80%.

Также сейчас ведется строительство эстакады длиной 2,4 км над путями МЦК, а также Савеловского и Октябрьского направлениями МЖД. Специалисты возводят опоры эстакады и монтируют пролетное строение, как методом навесного монтажа, так и методом надвижки в местах пересечения с железной дорогой.

Ранее гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова сообщала, что уникальные условия на одном из этапов этого участка СВХ потребовали от инженеров разработки ряда нестандартных решений. Нужно было возвести протяженное пролетное строение над путями МЦК без остановки движения поездов.

«Эстакада основного хода пересекает пути сразу двух направлений МЖД и проходит вдоль МЦК, а на полукилометровом отрезке это инженерное сооружение полностью накрывает третий путь МЦК. Чтобы обеспечить бесперебойное движение на важном для мегаполиса виде транспорта, наши специалисты предусмотрели переустройство железнодорожных путей по временной схеме», — разъяснила Меркулова.

По ее словам, составы на период строительства переведены на специально проложенный путь, поэтому конструкции эстакады удастся оперативно возвести в безопасных условиях.

Строительство системы хордовых магистралей Москвы — самый крупный дорожно-транспортный проект города. Система будет состоять из Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады и станет ключевым элементом нового дорожного каркаса столицы. Все работы планируется закончить в 2023 году.