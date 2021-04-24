РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 апр. В Домодедове спонсор отремонтирует кровлю и фасад второго здания детского хосписа, сообщил глава Домодедова Александр Двойных.

Двойных вместе с зампредом правительства Московской области Вячеславом Духиным провели инвестсубботник на территории детского хосписа.

«Зампред правительства дал спонсора, который возьмется за ремонт кровли и фасада второго здания хосписа, подаренного губернатором, куда переедет административный блок. Это позволит увеличить количество мест для детей, нуждающихся в помощи», - написал Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также у основного здания в субботу посадили ель.

Это первый в Подмосковье государственный хоспис. Он находится в главном здании усадьбы Пржевальского Константиново, которое безвозмездно передано хоспису по поручению губернатора.