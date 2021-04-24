РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 апр. В подмосковных Люберцах в субботу начал работать светомузыкальный фонтан, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«У нас нет плохой погоды. Какое лето без фонтана, мы все привыкли, что он у нас есть. В Центральном парке он является точкой притяжения для люберчан и наших гостей. Я думаю, что через пару дней будет солнышко и здесь будет замечательно», - сказал Ружицкий.

После запуска фонтана для жителей Люберец выступил артист Александр Чайка.

В прошлом году запуск фонтанов в Подмосковье состоялся 1 июня. Сезон завершился 1 октября, на зиму фонтаны законсервировали.