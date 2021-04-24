РИАМО - 24 апр. Число пользователей портала для онлайн-голосований «Активный гражданин» достигло 5 млн человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что портал запустили 7 лет назад. С тех пор он стал одной из самых популярных цифровых площадок столицы.

«Тогда я думал: если зарегистрируются 100-200 тыс. человек — уже хорошо. Но в 2018-м я встречался с двухмиллионным пользователем, а теперь вас в два с половиной раза больше», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Мэр подчеркнул, что «АГ» — это самый быстрый и простой способ узнать мнение жителей по любым городским вопросам. От высадки дерева во дворе до открытия целой линии метро.

«По голосованиям сразу видно, что интересует горожан. Больше всего голосов, когда мы обсуждаем вопросы образования, благоустройства и транспортного развития», — отметил мэр.

Он поблагодарил всех участников портала, которые помогают властям Москвы делать город лучше.

«Активный гражданин» был запущен в мае 2014 года. Среди главных задач проекта — получение мнения жителей столицы по актуальным вопросам, касающимся развития Москвы.