РИАМО - 24 апр. Строительство ряда новых объектов Московского зоопарка, включая уникальный павильон «Ластоногие», планируется завершить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
По его словам, среда будет максимально приближена к природной. Бассейны уже находятся в высокой степени готовности. В данный момент идет гидроизоляция их чаш.
Также будет достроен пешеходный мост в форме закручивающейся морской волны через Грузинскую улицу. Он станет шире на 5 метров.
«Уже выполнен монтаж декоративных ограждающих конструкций на участке моста, находящейся на новой территории зоопарка», — добавил заммэра.
Еще одним новым объектом, который откроется в 2021 году станет дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная».
В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, а также сувенирные магазины, библиотеку, кафе и образовательный центр. Конструктив здания готов, идет строительство внутренних стен, устройство наружных инженерных коммуникаций и монтаж лифта.
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