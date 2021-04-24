РИАМО - 24 апр. Строительство ряда новых объектов Московского зоопарка, включая уникальный павильон «Ластоногие», планируется завершить до конца 2021 года, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«До конца года в зоопарке появится новый павильон «Ластоногие» с пятью бассейнами для содержания белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, тюленей и других животных», — сказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, среда будет максимально приближена к природной. Бассейны уже находятся в высокой степени готовности. В данный момент идет гидроизоляция их чаш.

Также будет достроен пешеходный мост в форме закручивающейся морской волны через Грузинскую улицу. Он станет шире на 5 метров.

«Уже выполнен монтаж декоративных ограждающих конструкций на участке моста, находящейся на новой территории зоопарка», — добавил заммэра.

Еще одним новым объектом, который откроется в 2021 году станет дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная».

В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы и турникеты, а также сувенирные магазины, библиотеку, кафе и образовательный центр. Конструктив здания готов, идет строительство внутренних стен, устройство наружных инженерных коммуникаций и монтаж лифта.