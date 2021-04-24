РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 апр. Порядка 1,5 тысяч кустарников посадили в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска 24 апреля, сообщил первый замглавы администрации горокруга Всеволод Волосевич.

Общеобластной субботник проходит в Красногорске 24 апреля по 14 адресам. В уборке территории и высадке растений приняли участие временно исполняющий полномочия главы горокруга Алексей Спасский, представители областных министерств, Госадмтехнадзора.

«Сегодня в рамках общеобластного субботника в Павшинской пойме мы сажаем 1,5 тысячи кустов кизильника и акации», - сообщил Волосевич.

По его словам, субботник продлится до 16:00.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что впервые в Подмосковье все собранные твердые коммунальные отходы в ходе субботника в полном объеме будут направлены на комплексы переработки отходов для переработки.