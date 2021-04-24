РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 24 и 25 апреля пройдут представления цирка-шапито «Джокер», сообщается в группе «Цирк-шапито «Джокер».

Цирк-шапито «Джокер» переехал от Ледового дворца «Витязь» в микрорайоне Климовск к ТЦ «Гран-Сити». Премьера грандиозного шоу начнется в субботу в 17:00. В программе световое шоу, зажигательная игра с хула-хупами, выступление человека-пластилина, эксцентрический жонгляж, бесстрашные акробаты, веселый клоун.

Зрители увидят также дрессированную африканскую львицу Афину, обезьянок-акробатов, самоедских лаек, померанских шпицев, королевских пуделей, очаровательного ламенка Пончика.

Продолжительность представления два часа с антрактом. Купол цирка отапливается.

Билеты можно приобрести в кассе возле цирка с 10:00 до 19:00 ежедневно.