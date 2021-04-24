РИАМО - 24 апр. В Москве 20 тыс человек сдали кровь с антителами к Covid-19, столица стала первым городом, где начали применять переливание плазмы крови при терапии коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Год назад мы открыли горячую линию специально для тех, кто перенес коронавирус и может стать донором плазмы», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

За время работы операторы приняли уже порядка 160 тысяч обращений, сделали почти 600 тысяч звонков потенциальным донорам.

Узнать подробнее о пунктах приема можно по ссылке.

С начала пандемии в Москве выявлено более 1,07 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели 981 тыс. пациентов, скончались 17,9 тыс. заболевших.

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