РИАМО - 24 апр. В подмосковном Серпухове в субботу около школы №9 установили последнего — 13-го павлинчика-учителя, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«Еще одно знаменательное событие сегодняшнего финального субботника весеннего месячника благоустройства: тринадцатый павлинчик из серпуховской «семьи» мини-скульптур занял свое место около школы №9. Взорам жителей предстал павлинчик–учитель, который держит в крылышках глобус», — сказал собеседник агентства.

Тринадцать бронзовых фигурок — мини-символов городского округа Серпухов, установленные около знаковых объектов, соединяют разные его уголки в уникальный туристический маршрут-квест.

Первым в этой компании был павлинчик около здания Серпуховского музыкально-драматического театра. Фигурки птичек можно также найти около Серпуховского историко-художественного музея, в парках, около стадиона и у железнодорожного вокзала.

Задумал и воплотил в жизнь образы павлинчиков житель Серпухова — скульптор Илья Дюков.