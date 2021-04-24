РИАМО - 24 апр. В столице началось строительство подземной автостоянки в рамках станционного комплекса «Мичуринский проспект» юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, на всех четырех станциях юго-западного участка БКЛ идут архитектурно-отделочные работы и монтаж внутренних инженерных систем.

«На станции «Мичуринский проспект» также приступили к сооружению подземной парковки на 78 машино-мест — она расположится прямо над будущей станцией», — добавил Бочкарев.

Он добавил, что строительство приходится вести в достаточно стесненных условиях, так как станция располагается на пересечении улицы Удальцова и Мичуринского проспекта с высоким трафиком.

«Вместе с одноименной станцией Калининско-Солнцевской линии и прочей инфраструктурой она образует транспортный узел, благодаря которому снизится интенсивность дорожного движения на прилегающих автомагистралях», — подчеркнул заммэра.

Юго-западный участок Большого кольца метро длиной 7,7 км включает в себя четыре станции: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская» и «Давыдково».