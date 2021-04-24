РИАМО - 24 апр. Наставник проекта «Танцы» Мигель признался, что положительно относится к творчеству певицы Манижи, которая в этом году будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» и не понимает наплыв критики в ее адрес, сообщает Газета.ru.

Певица Манижа с песней «Русская женщина» будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года. Она выиграла национальный отбор. Данная песня подверглась критике. Так, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу этой песни. А московские следователи начали проверку после обращения АНО «Ветеранские вести».

«Я вообще не понимаю, если честно, чего все взбунтовались. Это не ужасно, а нормально. Это ситуация, в которой мы все живем в основном. Не понимаю, почему все это обсуждают. Либо мы просто почувствовали силу, что можем заниматься такими мелкими вещами. Но это все мне кажется странным», — сказал Мигель.

Он добавил, что сам отлично относится к творчеству певицы. В одном из выпусков проекта «Танцы» девушки в черных купальниках и оранжевых комбинезонах станцевали на пилоне под песню Манижи «Русская женщина».

Также он признался, что ему нравится песня «Русская женщина».

«Это песня про мою маму. Я когда в первый раз услышал ее, заревел. Прям заревел. Это правда песня про русскую женщину. Вот такую вот русскую, одинокую женщину, которая «встала и пошла». Это реальность. А правда, как известно, глаза колет», — сказал артист.