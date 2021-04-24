РИАМО - 24 апр. Текущий апрель может войти в тройку самых дождливых в Москве за последние 50 лет, сообщается на сайте «Метеовести».

Согласно данным на 9 часов субботы, в столице с начала месяца выпало 64,3 мм осадков, что составляет 174% от нормы.

Обычно апрель в Москве является одним из самых сухих месяцев года — всего 37 мм осадков. При этом первые две декады нынешнего апреля подтверждали выводы метеорологической статистики.

19 апреля было зафиксировано всего 27,2 мм осадков или около 74% от месячной нормы, но последующие дни резко изменили ситуацию. Уже 21 апреля норма по дождям была перевыполнена.

В субботу осадки не прекратятся — выпадет еще около 8-13 мм, но на этом апрельские дожди не закончатся. Таким образом, апрель 2021 года может войти в тройку самых влажных в Москве за последние полвека метеонаблюдений.

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