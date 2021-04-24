РИАМО - 24 апр. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные факторы, которые могут привести к инфаркту, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, самые известные симптомы инфаркта — это одышка, потливость, общая слабость, а также боли за грудной клеткой.

К неочевидным факторам эксперт отнес наследственную предрасположенность, когда у родственников наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.

По его словам, опасение может вызывать повышение уровня плохого холестерина низкой плотности и хорошего холестерина высокой плотности, а также высокий уровень сахара в крови.

«В особой зоне риска находятся женщины после 50 лет и мужчины после 45 лет. Кроме того, на развитие риска инфаркта может оказать влияние и гипертония», — отметил Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Врач заявил, что снизить вероятность инфаркта можно, к примеру, отказавшись от курения. При этом нужно обязательно следить за своим весом и регулярно заниматься спортом.