РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 апр. В подмосковном Королеве прошло награждение победителей открытого межмуниципального командного робомарафона, сообщает пресс-служба городской администрации.

Турнир под названием «Космическая одиссея» прошел 18 апреля в Балашихе и был посвящен юбилею первого полета человека в космос.

Команды из разных городов Московской области состязались в умении создавать космические аппараты будущего и управлять ими, делились планами по дальнейшему освоению космоса.

Воспитанники Центра развития творчества детей и юношества из Королева показали лучшие результаты и стали первыми. В новом интерактивном космическом музее ребятам вручили награды.