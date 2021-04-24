РИАМО - 24 апр. Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что в госкорпорации намерены разработать новую однофазную вакцину от коронавируса к 2022 году, сообщает Газета.ru.

«Я надеюсь, что к концу года — в начале следующего мы сможем уже зарегистрировать», — сказал Чемезов.

При этом прививка будет защищать не только от коронавируса, но и от гриппа. Вместо двух уколов можно поставить будет один.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко завил, что специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева также начали разрабатывать новую вакцину.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса - «Спутник V» Центра им. Н. Ф. Гамалеи, «Эпиваккорона» центра «Вектор», а также «Ковивак», созданная Центром им. М. П. Чумакова РАН.