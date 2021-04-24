РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 апр. В подмосковном Подольске в субботу заработали семь фонтанов, сообщила сотрудница администрации округа.

Специалисты заранее начали пусконаладочные работы и регулировку высоты струй, очистку чаш, проверили состояние инженерных систем, привели в порядок прилегающую территорию. Все семь фонтанов в Подольске до конца осени будут работать каждый день с 08:00 до 23:00.

В апреле сняли защитные пластиковые конструкции на фонтане со скульптурной композицией «Наташа Ростова и Андрей Болконский» возле остановки «Кинотеатр Родина», а на светодинамическом фонтане около Дворца культуры «Октябрь» и в сквере Поколений возле часов специальный настил, который защищал объекты в зимний период.

В 2017 году в Подольске запустили фонтан на пешеходной зоне бульвара имени Евгения Карелова. Светодинамический игровой фонтан «Салочки» относится к быстровозводимым капитальным фонтанам серии «Красивый город». Высота струй достигает 2,5 метров. В этом же году к своему 100-летию МУП «Водоканал» реконструировал фонтан возле ДК «Машиностроитель» в микрорайоне Климовск.