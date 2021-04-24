РИАМО - 24 апр. Две студентки из Московской области — Алена Гайда и Валерия Чернышева — стали победительницами профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты», который завершился в парке науки и искусства «Сириус», сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
По итогам финальных соревнований 32 студента из 16 регионов России стали победителями. В их число вошли и подмосковные студентки. Это первокурсница Алена Гайда из Московского педагогического государственного университета и третьекурсница Валерия Чернышова из Московского государственного областного университета.
Финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах («Артек», «Океан», «Орленок», «Смена»), а также стать кураторами в образовательном центре «Сириус».
Все участники, финалисты и победители конкурса смогут использовать в работе бесплатные образовательные проекты и сервисы «Яндекса» — платформу «Яндекс.Учебник», проходить онлайн-диагностику педагогических компетенций «Я Учитель» и осваивать программы повышения квалификации.
Будущие педагоги и те, кто уже работает в школе, могут начать знакомство с полезными навыками Алисы, среди которых много образовательных. Также они смогут использовать современные технологии в работе с детьми.
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