РИАМО - 24 апр. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что вложения в отечественный нефтегазохимический сектор могут составить около 40-70 млрд долларов в ближайшие 10-15 лет, передает Федеральное агентство новостей.

На сегодняшний день нефтегазохимическая отрасль в мире является одной из наиболее быстроразвивающихся. Темпы ее роста почти в 1,5 раза превышают экономический рост в целом.

По словам Новака, в России эта сфера имеет потенциал значительного роста, с учетом сырьевой базы на территории страны и механизмов господдержки в виде обратного акциза.

С учетом суммы инвестиций в 70 млрд долларов может быть создано порядка 10 тыс. новых рабочих мест. В свою очередь, это создаст доход в бюджеты всех уровней.

Вице-премьер напомнил, что одной из ключевых задач для экономики РФ является развитие несырьевого экспорта и доведение его к 2024 году до 250 млрд долларов. При этом нефтехимия может за счет выпуска 8-16 млн тонн продукции принести 9-18 млрд дополнительного несырьевого экспорта в год.