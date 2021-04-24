РИАМО - 24 апр. В столице выздоровели еще 1879 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 981 882, сообщает оперштаб столицы.

В Москве выявлен 2541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1063 человека. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

За все время пандемии в столице зарегистрировали 1 077 783 случая инфицирования.

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