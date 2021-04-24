РИАМО - 24 апр. Строительство южной части Троицкой линии Московского метрополитена могут начать до конца 2021 года, сейчас идет активное проектирование данного участка ветки, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Я думаю, что мы в течение ближайших недель завершим основные согласования и приступим к финальному проектированию участка от Коммунарки до самого Троицка. Основные решения уже приняты: трассировка и коридор прохождения. Это еще один большой проект, мы его активно реализуем в северной его части. Думаю, что в этом году приступим активно и к южной части», — сказал Бочкарев журналистам.

Он отметил, что на данный момент специалисты занимаются уточнением технических решений, необходимых для проектирования ветки от административно-делового центра в Коммунарке до Троицка.

Троицкая линия метро пройдет от станции МЦК «Крымская» до города Троицк, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Ее длина составит почти 40 км.

В активном строительстве сейчас находится участок с пятью станциями от «Улицы Новаторов» до «Мамырей» протяженностью 13,1 км с учетом тоннелей до «Бачуринской».

«На данный момент готово семь тоннелей на Троицкой линии, завершается проходка от «Университета Дружбы Народов» до «Улицы Генерала Тюленева». Также ведется строительство обоих перегонных тоннелей от «Мамырей» к станции «Бачуринская», — заключил Бочкарев.