РИАМО - 24 апр. Знаменитую советскую разведчицу Зинаиду Батраеву нашли мертвой в собственной квартире на Комсомольском проспекте в столице, сообщает Федеральное агентство новостей.

Женщине было 98 лет. Следов насильственной смерти эксперты-криминалисты не нашли.

Она была женой известного разведчика Бориса Батраева и помогала мужу в организации встреч, занималась изучением людей и проводила контрнаблюдение.

Зинаида Батраева лично встречалась с матерью убийцы Льва Троцкого и помогала с его освобождением.

Зачастую самые ответственные встречи Борис Батраев проводил вместе со своей супругой.