РИАМО - 24 апр. За прошедшие сутки в Москве выявили 2541 случай заражения коронавирусом, за все время пандемии в столице зарегистрировали 1 077 783 случая инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В столице продолжается масштабная кампания по вакцинации населения против Covid-19. Привились уже более 1 млн москвичей.

Пройти вакцинацию можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Прививка делается бесплатно и добровольно.

За минувшие сутки в 82 регионах РФ выявили 8828 новых случаев коронавируса. При этом в 13,1% случаев не было клинических проявлений болезни. Также за сутки умерли 399 пациентов, полностью выздоровели 9254 человека.

С начала пандемии в России выявлено 4 753 789 случаев Covid-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 107 900 смертей, выздоровели после лечения 4 380 468 человек.

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