РИАМО - 24 апр. Наставник проекта «Танцы» Мигель рассказал, что передача закрывается на пике своей популярности, чтобы не превратиться в телевизионный проект, это решение было принято всей командой проекта, сообщает Газета.ru.

24 апреля выйдет последний выпуск передачи, в котором определят победителя.

«Потому что все хорошие вещи, как мне кажется, должны закрываться на пике. Именно революционные вещи. Чтобы не стать попсой и не уйти совсем в телевизионность. Мы стали достаточно сильно превращаться в телевизионный проект. Все-таки массы надо приучать к танцам каждый раз, открывать им какие-то новые границы», — сказал Мигель.

Он добавил, что это было внутреннее общее решение.

«Здесь такая команда работает! Все невероятно чувствуют друг друга. Мне кажется, осознание того, что и как мы сделали, какой путь прошли, пришло нам всем одновременно», — пояснил артист.

Первый сезон шоу «Танцы» стартовал на ТНТ в августе 2014 года.