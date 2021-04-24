РИАМО - 24 апр. Строительство Рублево-Архангельской линии столичного метрополитена планируют начать в середине мая текущего года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дать старт первой проходке на Рублево-Архангельской линии от станции с рабочим названием «Карамышевская» до «Звенигородской» планируется в середине мая», — сказал Бочкарев журналистам.

По его словам, длина перегона составит 1,6 тыс. метров. В рамках первого этапа будет построено шесть станций, а в рамках второго этапа — еще две станции.

Ранее Бочкарев сообщал, что Рублево-Архангельскую линию метро планируется достроить в течение трех-четырех лет.

Общая длина этой линии составит 20 км. На ней построят станции: «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».

Новая линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за пределами МКАД, входящего в район Кунцево на западе столицы. Ветка будет востребована не только жителями района Хорошево-Мневники, но также и жителями Кунцева.

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