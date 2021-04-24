РИАМО - 24 апр. В столичном районе Сокольники проведут капремонт жилого дома, который построили по индивидуальному проекту в 1940 году для работников мелькомбината №1, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится по адресу: улица Русаковская, дом 18/20.

Он отличается характерным для того времени высоким первым этажом, окна которого вместе со вторым этажом создают единую арочную композицию. Облицовка нижней части здания выполнена из красного кирпича. Окна третьего этажа, а также балконные проемы украшают декоративные элементы — филенки.

Всего в доме семь этажей, на каждом из которых находится две – три квартиры.

В рамках капремонта будет обновлен фасад здания, электро-, тепло- и водоснабжение. Приведут в порядок и систему водоотведения, крышу и подвалы, а также подъезды.

Сейчас идет согласование проектной документации.