РИАМО - 24 апр. Строительные работы на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки могут закончить раньше, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С 1 по 23 мая участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» закроют из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) под действующей станцией «Печатники». В таком случае, согласно правилам безопасности, следует приостановить пассажирское движение поездов.

«Поставили срок с 1 мая по 23 мая. Думаем, что справимся быстрее. Мы сделали с запасом, постараемся пройти быстрее, но не быстрее, чем качественная и безопасная проходка», — сказал Бочкарев журналистам.

Заммэра отметил, что в зоне проходки тоннеля зафиксирована очень сложная геология, поэтому на проходку специалисты заложили больше дней, чем обычно.