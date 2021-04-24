РИАМО - 24 апр. Юго-западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена планируют открыть для пассажиров до конца 2021-го года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Юго-западный участок — это 7,7 км и 4 станции. На всех станциях уже ведутся архитектурно-отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и подключение станций к городским сетям. Завершается проходка двухпутного тоннеля от «Давыдково» до монтажной камеры за «Аминьевской», — сказал Бочкарев журналистам.

Он отметил, что на станции «Мичуринский проспект» монолитные работы выполнены на 91%. Данная станция — одна из самых сложных на юго-западном участке.

По словам заммэра, на «Аминьевской» монолитные работы завершены также на 91%. На станции «Давыдково» конструктив выполнен на 97%. Сейчас ведутся работы по возведению внутренних конструкций, отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

На станции «Проспект Вернадского» монолитные работы завершены на 86%, закончились работы по монтажу силового оборудования в ТПП, а также отделочные работы в служебных помещениях и общественных зонах. В апреле будут завершены работы по установке эскалаторного оборудования.

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