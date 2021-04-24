РИАМО - 24 апр. Министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский и глава городского округа Серебряные Пруды Олег Павлихин запустили фонтан на улице Советской, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства.

До этого сотрудники министерства приняли участие в общеобластном субботнике. Помимо уборки территорий они высадили деревья, озеленили газоны, установили скамейки и урны.

В прошлом году запуск фонтанов в Подмосковье состоялся 1 июня. Сезон завершился 1 октября, на зиму фонтаны законсервировали.