РИАМО - 24 апр. Спасатели оперативно вытащили тонувшую 28-летнюю женщину на Москве-реке в районе Краснопресненской набережной, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел рано утром в субботу. На пульт дежурного поисково-спасательной станции «Ленинские горы» поступил сигнал о тонущей женщине в районе Краснопресненской набережной, д. 2/1.

По спасательной тревоге немедленно к месту ЧП вышла дежурная смена спасателей. Они обнаружили тонущую женщину и подняли ее из воды на борт катера.

Пострадавшую доставили к ближайшему пирсу и передали работникам скорой помощи для госпитализации. Женщина не смогла объяснить причину своего нахождения в воде.